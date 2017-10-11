Дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стала маленькая девочка, произошло днём 10 октября на территории сельского джамоата Чоркух.

Как сообщает пресс-служба МВД, водитель автомашины марки “Портер”, 43-летний Расул Хомидов, житель г. Исфары, совершая маневр задним ходом, потеряв контроль над управлением транспорта, совершил наезд на 3- летнюю девочку, жительницу ул. Навбунёд джамоата Чоркух.

К сожалению, девочка, получив тяжкие телесные повреждения, погибла на месте происшествия.

Сотрудники милиции проводят проверки и выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.