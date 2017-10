Head of Tajikistan’s Chamber of Commerce and Industry (CCI) Sharif Said has met in Tashkent with Uzexpocenter head Ibragim Ergashev to discuss organizational issues related to the exhibition of Tajik industrial goods and the Tajik-Uzbek business forum that will take place in the Uzbek capital this week.

