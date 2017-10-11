По подозрению в получении взятки задержан секретарь суда города Гиссара Джахонгир Сухробзода, сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства.

В Агентство по борьбе с коррупцией с заявлением на секретаря суда обратился гражданин «А».

Мужчина заявил, что секретарь суда Гиссара по имени «Джахонгир» обещая решить спорный вопрос о земельном участке в его пользу, взял у него 4 тыс. сомони и требует принести еще 4,5 тыс.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в момент получения 4,5 тыс. сомони у гражданина «А» по подозрению в получении взятки был задержан секретарь суда города Гиссара Джахонгир Сухробзода, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 247 ч.2 УК Таджикистана, переданное в суд после проведения соответствующего расследования, сообщает Агентство.

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