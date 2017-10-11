Сборная Аргентины в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Эквадор - 3:1. Победу команде принёс Лионель Месси, пишет Спорт Экспресс.

Аргентинцы пропустили гол уже на второй минуте поединка, но отыгрались достаточно быстро. Уже к 20-й минуте команда вела в счете благодаря двум голам Лионеля Месси. Во второй половине лидер сборной забил еще один мяч.

Этот результат позволил Аргентине получить прямую путевку в финальную часть. Из конкурентов аргентинцев победу одержал только Уругвай, обыграв Боливию - 4:2. Сборная Чили уступила Бразилии - 0:3, а Парагвай проиграл Венесуэле - 0:1. Колумбия и Перу поделили очки - 1:1.

Таким образом, от Южной Америки на чемпионат мира отправляются Бразилия, Уругвай, Аргентина и Колумбия. Сборная Перу вышла в стыковые матчи, где в ноябре сыграет с Новой Зеландией.