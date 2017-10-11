Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Мероприятие состоялось 10 октября, в городе Сочи.

В ходе заседания главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы политического, экономического и социально-гуманитарного взаимодействия в СНГ, сообщает департамент информации МИД РТ.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и укрепления сотрудничества в рамках СНГ. В том числе были рассмотрены вопросы, касающиеся поддержки института семьи и традиционных ценностей, оптимизации работы Содружества и её адаптации к современным реалиям, определены базовые организации государств-участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров по отдельным отраслям и другие вопросы.

По всем вопросам повестки дня были приняты взаимоприемлемые решения.

Между тем, как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, повестка дня заведения СМИД СНГ включала в себя около 20 вопросов, из которых около половины будут переданы на утверждение Совета глав государств, заседание которого намечено на сегодня, 11 октября.

В ходе своего выступления на совместной пресс-конференции по итогам заседания министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что с 1 января будущего года в СНГ будет председательствовать Таджикистан. «Мы желаем нашим таджикским друзьям успехов в реализации этих функций. В случае необходимости готовы оказывать им всяческую поддержку», - сказал Лавров.

Следующее заседание СМИД СНГ, как было решено накануне, состоится 6 апреля 2018 года в Минске.