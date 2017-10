Tajik President Emomali Rahmon yesterday met with his Russian counterpart Vladimir Putin in Russian president’s Sochi residence, Bocahrov Ruchei. They discussed state and prospects of further expansion of bilateral cooperation between Tajikistan and the Russian Federation, according to the Tajik president’s official website.

