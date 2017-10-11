Ленинский районный суд Бишкека приговорил депутата и экс-генпрокурора Аиду Салянову к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но исполнение приговора отсрочено до 2029 года, пишет kloop.kg.

Суд вынес приговор 10 октября — её приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что в бытность министром юстиции она продлила адвокатсткую лицензию Алексею Елисееву, соратнику сына беглого президента Курманбека Бакиева — Максима.

Однако исполнение приговора отсрочено до наступления 14 лет её малолетней дочери, которую Салянова родила в июле 2015 года — таким образом, срок заключения начнется только в 2029 году.

Судья оставил Салянову под подпиской о невыезде.

Перед оглашением приговора судья Кубанычбек Касымбеков отказал Саляновой в последнем слове и не дал её адвокатам подвести итог судебного разбирательства.

По словам Саляновой, судья нарушил ее конституционные права, не дав сказать последнее слово.

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«Мы попросили суд отложить дело на один час, чтобы вернулся адвокат. Судья отказал даже в этом. Он видел, что я без прений, без инструментов, без единого документа. Ему, как человеку, который рассчитывает на какое-то благословение власти, этот час был очень важен. Не было прений адвоката, не было прений моих, не было последнего слова. Мы были в шоке и не успевали реагировать на происходящее», — заявила Салянова, пока судья находился в совещательной комнате.

Салянова считает суд над ней «политическим», а итоги процесса — «заказанными». По ее словам, обвинение не предоставило доказательств ее вины.

«Я думаю, что именно такие рельефные нарушения ярко показывают, что суд политический, что результат его заказан, приговор заказан, и у судьи не было другого выхода», — сказала она.

Дело Саляновой

Уголовное дело против экс-генпрокурора и депутата оппозиционной партии «Ата Мекен» Аиды Саляновой возбудили в декабре 2016 года по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, Салянова в бытность министром юстиции незаконно продлила лицензию адвокату Алексею Елисееву, который защищал интересы сына беглого президента Курманбека Бакиева — Максима.

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Сам Елисеев приговорен в Кыргызстане к 6 годам лишения свободы за «злоупотребление полномочиями служащих коммерческих или иных организаций». Юрист покинул Кыргызстан после апрельской революции 2010 года, в ходе которой был свергнут режим Бакиевых.

Сама Салянова и ее сторонники считают дело политическим и связанным с критикой президента Алмазбека Атамбаева.

Салянова стала открыто критиковать Атамбаева с начала 2015 года. Покидая пост генпрокурора, она обвинила власти в давлении после того, как на её мужа было заведено уголовное дело по подозрению в незаконной поставке угля на ТЭЦ Бишкека.

В 2016 году уже будучи депутатом оппозиционной партии «Ата Мекен», Салянова выступила против конституционной реформы Атамбаева и стала одним из ключевых оппозиционных политиков страны.

В том же году её муж был приговорён к семи годам условно, а генпрокуратура возбудила уголовное дело — по лицензии Елисеева — уже против самой Саляновой.