Сангтудинская ГЭС-1 получила паспорт готовности к работе в текущем осенне-зимнем периоде. Комиссия, возглавляемая представителем ПАО «Интер РАО», по результатам комплексной проверки не выявила нарушений и установила выполнение основных и дополнительных условий готовности к работе в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

«Комиссия подтвердила готовность объектов и узлов, участвующих в производстве и передаче электрической энергии. В полном объеме выполнены графики ремонтов основного и вспомогательного оборудования, а также план работы с персоналом, включая проведение противоаварийных тренировок. Кроме того, проверены укомплектованность и качество подготовки производственного персонала, в том числе обеспеченность работников спецодеждой и средствами защиты. В ходе проверки комиссия не выявила нарушения организационного и технического характера, которые влияют на безопасное состояние и эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования станции», - говорится в сообщении.

Проверка готовности данной станции к работе в осенне-зимний период осуществляется ежегодно, начиная с 2012 года. «Она необходима для обеспечения эффективной и надёжной работы станции в период максимума нагрузок, от чего, в свою очередь, зависит стабильность поставок электроэнергии потребителям», - отмечают в ОАО «Сангтудинская ГЭС».

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» – совместное российско-таджикское предприятие, созданное в феврале 2005 года с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации гидроэлектростанции на реке Вахш. Установленная мощность данной станции составляет 670 МВт. Полный запуск этой ГЭС в составе четырех гидроагрегатов состоялся в июле 2009 года. На долю Сангтудинской ГЭС-1 приходится до 12% совокупной выработки электроэнергии в Республике Таджикистан.

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом.

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