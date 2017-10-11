Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках заседания Совета глав государств СНГ встретился во вторник, 10 октября в городе Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента РТ.

В начале встречи Владимир Путин выразил президенту Таджикистана соболезнования в связи со смертью его брата Нуриддина Рахмона, говориться в сообщение пресс-службы.

Кремль высоко ценит тот факт, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон смог приехать в Россию в тяжелые для него дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сам по себе приезд Рахмона в такие нелегкие для него дни получил высокую оценку в Москве. У него скончался старший брат, несмотря на это он нашел все-таки возможность приехать на саммит и провести отдельную встречу с президентом Путиным», — сказал Песков.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили текущее состояние и перспективы межгосударственных отношений Таджикистана и России. Приоритетным направлением сотрудничества стороны назвали торгово-экономическую сферу и выразили удовлетворение работой таджикско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

kremlin.ru

Большое внимание собеседники уделили вопросам межрегионального сотрудничества. В частности обсуждены вопросы обеспечения российских рынков качественной таджикской сельхозпродукцией.

Сегодня, 11 октября Эмомали Рахмон в городе Сочи, примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

kremlin.ru

На заседании, как ожидается, главы государств-участников СНГ обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, обменяются мнениями по региональной и международной проблематике, рассмотрят вопрос о председательствующем в Содружестве государстве в 2018 году.

kremlin.ru

Планируется, что по итогам саммита будут приняты Заявление глав государств-участников СНГ о поддержке институтов семьи и традиционных семейных ценностей, решение об объявлении 2019 года - Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и другие документы, направленные на укрепление взаимодействия между странами-участницами Содружества.

Президент Таджикистана также проведет в Сочи ряд двусторонних встреч.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus