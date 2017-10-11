Президент Каталонии Карлес Пучдемон и несколько десятков членов правительства и парламента региона подписали «Декларацию представителей Каталонии», в которой Каталония провозглашается независимым государством. Ранее 10 октября Пучдемон призвал парламент отложить объявление независимости ради диалога с испанскими властями, пишет Медуза.

Как отмечает La Vanguardia, документ имеет скорее символическое значение, чем юридическое; голосования за декларацию в парламенте Каталонии не было. Подписали документ депутаты, входящие в правящую коалицию.

В документе говорится, что Каталония «открыта к переговорам с Испанией, без предварительных условий, для создания системы взаимодействия ради пользы обеих сторон».

В декларации утверждается также, что Каталония обязуется «уважать международные обязательства, которые распространяются на ее территорию, и останется в международных договорах, в которых участвует Испания».

Вечером 10 октября президент Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что Каталония, согласно итогам прошедшего в начале месяца референдума, должна объявить о независимости, но просил парламент отложить на несколько недель это объявление ради диалога с властями Испании.

Власти Испании, объявившие референдум незаконным и пытавшиеся помешать его проведению (в том числе с помощью силы), сочли речь Пучдемона «скрытым» объявлением о независимости. На утро 11 октября назначено экстренное заседание правительства Испании.