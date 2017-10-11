Жанр: боевик, триллер, драма, биография, история

Страна: США

Режиссёр: Даг Лайман

В ролях: Том Круз, Донал Глисон, Сара Райт, Джесси Племонс, Калеб Лэндри Джонс, Лола Кёрк, Джейма Мейс

Премьера в Душанбе: 12 октября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.