Национальная компания «Узбектелеком» с 20 октября вводит новые тарифы на международные телефонные разговоры, предоставляемые через узел VoIP. Как сообщает сайт АО «Узбектелеком», стоимость минуты разговора с абонентами в странах Центральной Азии поднимется до 1000 сумов за минуту, тогда как сейчас стоимость минуты разговора с Казахстаном составляет 500 сумов, с Кыргызстаном и Таджикистаном — 620 сумов, с Туркменией — 700 сумов, пишет Фергана.

Стоимость минуты разговора с абонентами в России, Белоруссии, Молдове и на Украине составит 1100 сумов ($1 = 8045 узбекских сумов). В настоящее время минута разговора с Россией стоит 480 сумов, с Белоруссией, Молдовой и Украиной — 700-800 сумов.

В своем комментарии «Узбектелеком» сообщает, что тарифы на международные звонки по основным направлениям – Казахстан, Россия и другие государства СНГ – не пересматривались в течение последних двух лет. Оператор предоставлял услуги по заниженным, не рыночным ценам, работая фактически себе в убыток.

«Нужно признать, что до недавнего времени «Узбектелеком» не имел четко выверенной финансовой политики, решения были разнонаправлены и ориентированы лишь на краткосрочную перспективу. Мы боялись потерять своего клиента, потому придерживались малоэффективной убыточной тактики. Такой подход в результате привел нас к тому положению, в котором мы оказались к началу нынешнего года. Возникла экстренная потребность в корне пересмотреть целый ряд вопросов, компания подверглась структурному преобразованию, была проанализирована и тарифная сетка», – цитирует «Подробно.uz» директора по маркетингу и продажам компании «Узбектелеком» Евгения Вишневского.

По его словам, повышение тарифов на международные звонки необходимо для достижения финансовой устойчивости компании. Кроме того, объясняет Вишневский, международные соглашения между операторами, с которыми сотрудничает «Узбектелеком» для обеспечения бесперебойной связи, предусматривают расчеты в иностранной валюте. Происходит естественный рост цен, и компания вынуждена корректировать под них и стоимость своих услуг. Сейчас перед оператором также стоит задача по модернизации технической базы своих подразделений, оснащению филиалов IT-оборудованием международного стандарта.

«В ближайшее время «Узбектелеком» будет разрабатывать тарифы, которые позволят его клиентам оптимизировать свои расходы. Преднамеренно снижать или повышать тарифы без экономической обоснованности и интересов абонентов не планируется», – заверил Вишневский. По его словам, планируется внедрить новые выгодные тарифы, в том числе социально-ориентированные. В первую очередь, они коснутся пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

СПРАВКА: «Узбектелеком» - крупнейший национальный оператор телекоммуникаций, который охватывает своей сетью всю территорию Узбекистана. Компания предоставляет услуги аренды каналов операторам и провайдерам фиксированной и мобильной связи, международной и междугородней связи, все виды услуг голосовой связи и передачи данных, доступа к сети Интернет и другие.