С 11 октября в Казахстане прекращается вещание восьми телеканалов, входивших в пакет оператора Alma TV. Об этом сообщается на сайте компании.

Среди них – Russia Today, RT Documentary и RT Documentary HD. Кроме того, Bloomberg, «Беларусь 24», KBS World, ATV ТВ и TV5. Как сообщается, они не зарегистрировали свои представительства в Казахстане, как того требует законодательство. В связи с этим они исключены из пакетов цифрового кабельного и спутникового вещания.

Оператор Alma TV называет себя лидером на рынке кабельного телевидения Казахстана. Он работает в 20 городах и осуществляет ретрансляцию более 140 телеканалов.

Информацию прокомментировала пресс-служба телеканала RT. Она отметила, что в Казахстане изменилось законодательство – теперь оно обязывает иностранный телеканал регистрировать местное представительство в сотрудничестве с казахстанским партнером (при этом последний должен иметь мажоритарный статус). «Мы посчитали затраты нецелесообразными на данный момент, тем более что у RT нет новостного вещания как на русском, так и на казахском языках», – заявила глава пресс-службы Алла Зеленова, пишет Фергана.

Агентство напоминает, что ранее, в 2016 году, в Казахстане запретили транслировать рекламу на зарубежных телеканалах. Запрет поддерживали казахстанские телекомпании, ссылаясь на то, что деньги, вкладываемые рекламодателями в иностранные каналы (в том числе российские) фактически уходят за рубеж.

Председатель правления АО «Агентство Хабар» Айдос Укибаев заявлял, что это позволит оставить на рынке 4 млрд тенге (по нынешнему курсу около $12 млн). Запрет вступил в силу в середине 2016 года.