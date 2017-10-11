Национальный банк Таджикистана предоставил лицензию на осуществление банковских операций новой кредитной организации – ОАО «Коммерцбанк Таджикистан».

Как сообщает пресс-служба регулятора, лицензия новому банку предоставлена правлением НБТ 10 октября «в соответствие со статьей 42 Закона РТ «О Национальном банке Таджикистана» и статьями 7 и 10 Закона РТ «О банковской деятельности».

В сообщении говорится, что «Коммерцбанк Таджикистан» образован на основе ООО МДО «Фардо» и учредителями нового банка являются граждане Таджикистана.

Председателем правления назначен Ибодулло Саидмурадов.

Главный офис микродепозитной организации «Фардо» располагался в Душанбе, ее директором являлась Дильбар Хусейнова.

Выданная МДО «Фардо» в июне 2016 года лицензия отозвана в связи с образованием на базе этой кредитной организации полноценного банка, отмечает НБТ.

До открытия «Коммерцбанка Таджикистан» в республике действовали 15 частных банков и один - государственный - ГСБ РТ «Амонатбанк».

Среди коммерческих банков - «Ориёнбанк», «Таджиксодиротбонк», «Агроинвестбонк", «Банк Эсхата», «Сохибкорбанк», «Первый микрофинансовый банк», «Бонки рушди Точикистон», Филиал банка «Тиджорат» ИРИ в г. Душанбе, «Казкоммерцбанк Таджикистан», «Кафолатбонк», «AccessBank Tajikistan», «Банк Азия», «Дочерний банк НБП Пакистана в Таджикистане», «Спитамен Банк », «Международный банк Таджикистана».

В этом году у двух таджикских банков были отозваны лицензии – «Фононбанк» и «Таджпромбанк».

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