Tajikistan’s Ambassador to Qatar Khisrav Sohibzoda presented his credentials to Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani on October 8, according to the Tajik MFA information department.

