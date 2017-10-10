Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что мигранты вносят существенный вклад в экономику России, об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Мигранты не только поддерживают свои семьи, переводя значительные средства на родину, но и вносят вклад в экономику России. Объективные предпосылки для кооперации, необходимость поиска оптимальных механизмов и методов совместного решения насущных проблем обусловили происходящие сейчас процессы формирования зоны свободного перемещения товаров и услуг", — заявил он.

При этом политик отметил, что введение визового режима нанесет ущерб уже сложившимся отношениям между Россией и странами Центральной Азии.

Приток официальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 года обновил минимум 2011 года. Как уточняется в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), число приехавших сократилось, а уехавших, наоборот, выросло.

Число приехавших из Молдовы и с Украины продолжает снижаться, а из Таджикистана и Узбекистана, в свою очередь, понемногу растет, однако показатели не дотягивают до докризисного уровня.

