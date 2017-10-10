Четверо студентов 4 курса Таджикского национального университета погибили в автокатастрофе вблизи города Нурек в понедельник поздно вечером. За рулем автомобиля "РАФ-Чонвай" находился 22-летний душанбинец Мирзонаим Наимов, который с сокурсниками возвращался из Куляба в столицу.

Вблизи Нурека водитель потерял контроль над управлением авто и совершил столкновение с большегрузной автомашиной “Шакман”, под управлением 26-летнего жителя Рушанского района Икбола Эмомали.

В результате ДТП, как сообщает МВД РТ, Наимов и его пассажиры-сокурсники - Тоджиддин Муродов и Мехроджиддин Тохиров погибли на месте ДТП. Другие пассажиры данной автомашины - Комрон Давлатов и Абдулфаёз Толибов, также студенты 4 курса ТНУ получили тяжкие телесные повреждения и были доставлены в больницу. Там Давлатов скончался. За жизнь Толибова борются врачи.

В настоящее время сотрудники милиции проводят проверку по данному факту ДТП, устанавливают его причины, сообщается на сайте МВД.

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