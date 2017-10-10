Антикоррупционное ведомство Таджикистана продолжает расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов Министерства экономического развития и торговли Аскара Нурализода, который был задержан в конце сентября по факту получения взятки в размере 490 тыс. долларов США.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки» - 319, ч. 4, пункты в) с вымогательством взятки и г) в крупном размере УК РТ.

В антикоррупционном ведомстве «АП» сообщили, что следствие отрабатывает вопрос, получал ли ранее арестованный чиновник взятки.

Нурализода, согласно данной статье УК Таджикистана, может быть оштрафован судом на сумму от 639 тыс. сомони до 1 миллиона 95 тыс. сомони (216 тысяч долларов по курсу НБТ, - прим.ред.), или осужден на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком на пять лет.

Между тем, сообщили в антикоррупции, заявитель не успел получить грант, за который и платил взятку.

В антикоррупции отметили, что расследование уголовного дела в отношении А. Нурализода продолжается, и заверили, что как только его направят в суд, оповестят СМИ.

Заместитель начальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов Министерства экономического развития и торговли Аскар Нурализода был задержан в конце сентября в Душанбе сотрудниками Агентства по борьбе с коррупцией и госфинконтролю с поличным, когда получал деньги в размере 490 тыс. долларов. Еще 10 тыс. долларов были найдены при обыске его дома, сообщало тогда антикоррупционное ведомство.

По данным Агентства, Нурализода получил эту сумму от жителя района Джалолиддини Балхи гражданина «А» (его имя так и не называется), чтобы он повлиял на то, чтобы в Государственную программу инвестиций на 2016-2020 годы внесли пункт о развитии птицеводства в районе Дж. Балхи, и чтобы впоследствии житель этого района мог получить под это грант в размере 10 млн. долларов.

В целом, Аскар Нурализода, по данным Агентства, просил взятку размеров в 10% от общего объема будущего гранта, то есть 1 млн долларов. Таким образом, первую часть взятки Нурализода уже получил, вторая часть была ему обещана после получения гранта.

Также, по данным Агентства по борьбе с коррупцией, Нурализода, якобы, просил у гражданина «А» приобрести для его супруги Савриниссо Холиковой трехкомнатную квартиру за 69 тысяч 360 долларов.

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