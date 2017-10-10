Таджикский рэпер MASTER ISMAIL снял ролик на песню о Душанбе под названием "Понедельник". В своей песне певец призывает душанбинцев, которые находятся за пределами страны, вернуться в Душанбе. Видеоролик был опубликован на YouTubе 9 октября.

Досье: Настоящее имя - Исмаил Исмаилов. Начал свою карьеру в 1999 году, стиль песен – Hip-Hop, R&B.

В 1999 г. записал свой первый трэк «Парвина» на студии "ВЬЮГА" в городе Душанбе, будучи в составе гр. "Бартанг".

Создал свой собственный бренд, занимающимися производством, распространением и продвижением аудио и иногда видеозаписей «RAP records». Благодаря этой студии начали выходить первые сборники таджикских рэперов.

Позже им был открыт продюсерский центр «VATAN records», который занимается продвижением TJ рэперов на территории Таджикистана и не только.

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