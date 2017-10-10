На 83-м году жизни в Москве умер целитель Аллан Чумак. Об этом в фейсбуке сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон, сообщает Газета.ру.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!», — написал он.

Алан Чумак - советский и российский телевизионный деятель, называющий себя целителем и экстрасенсом, имел журналистское образование.

В конце 1980-х и начале 1990-х годов стал одним из самых известных целителей в России благодаря телевизионным сеансам. Во время телевизионных сеансов «заряжал» с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази и т. д., не только в студии, но и у телезрителей, не произнося при этом ни слова.

Во время радиопередачи зимой 2008—2009 признался, что особым способностям его обучали голоса, говорившие в голове, «работавшие дикторами посменно», он же вёл конспект лекций, которые ему диктовали. По ним он впоследствии и обучался. В своей первой книге он посвятил этому факту несколько глав, из которых можно узнать, что голоса учителей, которые ему помогали, лишь учили его пользоваться его способностями так, чтобы лечить людей и не наносить им при этом вреда.