Опубликовано видео первых минут после пленения россиян Романа Заболотного и Григория Цурканы боевиками ИГ в Сирии. Видеозапись появилась в твиттере Conflict Intelligence Team, пишет Газета.ру.

«На видео виден Роман Заболотный — пытается вести разговор с боевиком, говорит что у него есть информация об оружии. Григорий Цуркану сидит спиной к кабине, с повязкой на глазах. Около Романа лежит, по всей видимости, сирийский военный», — говорится в комментарии к видеозаписи.

Роман Заболотный кадр с видео

На опубликованной записи Заболотный говорит, что они направлялись с информацией в штаб и не были в Дейр-эз-Зоре.

На данный момент о месте нахождении двух граждан России ничего неизвестно, также как и о том, живы они или нет.