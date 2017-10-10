Во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул «по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и не признает присоединение Крыма к России. Об этом он сказал на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко по итогам прошедших в Киеве переговоров двух лидеров, сообщает РИА Новости.

"Я еще раз заверил Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидацию", — добавил он.

Эрдоган также рассказал, что на встрече с украинским коллегой договорился скоординировать действия по вопросам безопасности в Черноморском регионе.

"Мы обсудили международные региональные вопросы, которые касаются наших стран, в том числе вопросы безопасности Черноморского региона. Мы с моим другом Порошенко договорились действовать скоординировано в этих вопросах", — сказал Эрдоган.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.