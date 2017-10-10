Президент Гурбангулы Бердымухамедов подарил 9 октября Совету старейшин экземпляры своей новой книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», сообщает госинформагентство ТДХ.

Вручая книги, туркменский лидер отметил: "Являясь огромным историческим наследием, Великий Шелковый путь, центральная логистическая инфраструктура которого возрождается именно в нашей Отчизне, служит мощным импульсом для взаимного сближения народов и стран, содействует налаживанию между ними политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей, способствует взаимопониманию и сотрудничеству, возникновению прочных основ взаимоотношений между странами, регионами и целыми континентами".

Хроники Туркменистана напоминают, что после проведения Азиады, 28 сентября, была презентована книга Бердымухамедова «Спорт – это путь к дружбе, здоровью и красоте».

14 сентября президент начал писать книгу о лошадях, а 12 августа презентовал книгу об МВД Туркменистана и работе в этой структуре своего отца Мяликгулы Бердымухамедова.

Не считая этих новинок, из-под пера главы Туркменистана вышло около 40 произведений, напоминает издание. Только за 2016 год Бердымухаммедов написал 7 книг.