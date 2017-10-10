Президент Кыргызстана Атамбаев даже отказался ехать на заседание Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Сочи 10-11 октября. Вместо себя он решил отправить свою «правую руку», премьер-министра Сапара Исакова. Аппарат главы государства распространил сообщение, в котором говорится: «Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране», пишет ИА "Фергана".

Выборы нового главы Кыргызстана пройдут в воскресенье, 15 октября. Чем ближе час «Ч», тем резче становится речь президента Атамбаева. Он умудрился испортить отношения не только со своими бывшими соратниками. Выступая в минувшую субботу, 7 октября, на церемонии награждения учителей, в порыве предвыборной страсти Амазбек Атамбаев наехал на главу соседнего Казахстана Нурсултана Назарбаева, умудрившись оскорбить не только лидера страны, а также государство и правительство вкупе.

Алмазбек Атамбаев заявил, что Казахстан «навязывает своего кандидата».

Под последним он имел в виду экс-премьера Омурбека Бабанова, чей рейтинг, согласно различным соцопросам, значительно выше чем у Сооронбая Жээнбекова. Атамбаев обвинил своего казахского коллегу, что встретившись с кандидатом в президенты Бабановым, Назарбаев вмешивается во внутренние дела Кыргызстана.

Нервные выпады Атамбаева вполне можно понять. Авторитет оппозиционного кандидата растет, потому что электорат считает, это Бабанов это меньшее зло, чем Жээнбеков, который обещает продолжить провальную политику нынешнего президента. Даже административный ресурс и привлечение криминала мало помогают в вопросе убеждения населения.

Ситуация накалилась до такой степени, что власть возможно попытается снять с предвыборной гонки Омурбека Бабанова. В свою очередь это чревато недовольством людей. Сегодня, 10 октября Центризбирком должен рассмотреть жалобы нарушения, якобы совершенные кандидатом в президенты Бабановым и принять решение: будет его фамилия в избирательном бюллетене или нет.

«Фергана» обратилась к экспертам с вопросом, следует ли ожидать каких-то социальных протестов и почему президент Атамбаев не поехал на встречу со своими коллегами в Сочи.

Российский политолог Аркадий Дубнов привел пример из своей школьной юности.

– Когда мы учились в школе и если что-нибудь натворили, то на следующий день страшно было приходить, потому что нас могли поругать или вызвать родителей. Вот и Атамбаев ведет себя как нашкодивший школьник и боится оказаться один на один с Нурсултаном Назарбаевым. Ведь он оскорбил не только его лично, но и всю страну. Атамбаев не может себе даже представить, как будет сидеть за одним столом с другими главами ОДКБ и ЕАЭС.

Что касается возможности возникновения беспорядков, то если они случатся, то виноват в них будет лично Алмазбек Атамбаев. Они станут возможными из-за его провокационных заявлений и действий. Если его риторика будет держаться на грани только оскорблений, выборы еще пройдут без проблем. Но если он найдет повод снять Бабанова, тогда беспорядки возможны.

Известный в Кыргызстане политический обозреватель Нарын Айыпполагает, что угроза дестабилизации ситуации не слишком реальна.

– Атамбаев остается в стране, чтобы контролировать ход подготовки и проведения выборов, – считает журналист. – Есть вероятность, что без него властные структуры могут ограничиться исполнением своих прямых обязанностей, не превышая конституционных полномочий. Точно так же осенью 2015 года кыргызский президент отменил свой уже запланированный визит в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН перед самыми парламентскими выборами в Кыргызстане. Тогда он ездил по регионам, открыто агитируя за социал-демократическую партию (СДПК) и получил желаемый результат. Получается, что он не очень верит, что его подчиненные будут без его непосредственного контроля делать все, что в их силах ради его интересов. И это действительно так.

Политолог Александр Князев считает, что информация аппарата Атамбаева подразумевает, готовность к проведению провокаций, направленных либо на снятие с дистанции главного оппонента власти Омурбека Бабанова, либо на отмену выборов в принципе и назначение новых выборов.

– Это будет означать принципиально новый список кандидатов, в котором запасным кандидатом от Атамбаева скорее всего идет премьер Сапар Исаков. Резервным был вице-премьер Темир Джумакадыров и в таком контексте его гибель в ДТП может, кстати, рассматриваться неординарно. Отмена поездки Атамбаева в Сочи имеет несколько смыслов. Это очередные смотрины Исакова с учетом изменяющихся обстоятельств. Это невозможность бесконфликтного участия самого Атамбаева в саммитах и его встреч, в частности, с Назарбаевым. И это, вероятно, его боязнь оставить Кыргызстан без присмотра, хотя в реальности от него то уже совсем мало что из происходящего и способного случиться зависит.

Эксперт Игорь Шестаков отметил, что отмена визита Атамбаева в Сочи может быть связана с несколькими причинами.

– Первая – это выборы, ведь, как известно, Алмазбек Атамбаев обещал, что они пройдут честно, без применения административного ресурса и в спокойной обстановке. И лично глава государства выступил гарантом мирной передачи власти. Сейчас в Кыргызстане обстановка достаточно напряженная, учитывая высокий уровень политической конкуренции. Определенное влияние на накаливание ситуации оказала и трагическая гибель в автокатастрофе вице-премьера по силовому блоку Темира Джумакадырова, который возглавлял Республиканский штаб по выборам. В целом, нельзя исключать, что могут произойти какие-либо инциденты или провокации в канун выборов или день голосования. Я помню, что и в преддверии президентских выборов 2011 года тоже были слухи о возможных митингах и провокациях. Но тогда предвыборная ситуация была гораздо спокойней чем сейчас. Что касается более конкретных версий о возможных беспорядках, то это вопросы, скорее, к представителям силовых структур.

Второй причиной эксперт назвал возможную заинтересованность Атамбаева в том, чтобы молодой глава правительства имел возможность заявить о себе как политик на таком представительном межгосударственном форуме.

– Как известно с 1 декабря вступают в силу конституционные изменения, которые значительно повышают статус главы кабмина. Их инициатором был сам президент. Многие вопросы внешней политики, в контексте экономического взаимодействия, как раз будут в зоне ответственности премьера. А в Сочи пройдет заседание Высшего совета глав государств ЕАЭС, где у Сапара Исакова будет возможность презентовать перспективы работы нового кабмина перед главами государств – основных торгово-экономических партнеров Кыргызстана. В этой связи участие Сапара Исакова выглядит еще более логичней.

Правозащитник и юрист Динара Муканбаева уверена, что угроза массовых беспорядков возможна только со стороны власти.

– Возможно, власть готовит очередную провокацию, они в этом плане профессионалы, особенно всем запомнились ошские события июня 2010 года, когда искусственно столкнув две нации, чтобы отвлечь внимание народа от главного, Временное правительство занималась переделом власти, обворовывало, грабило и делило между собой народные деньги. Власть тщательно подготовилась к предстоящим выборам: убрала неугодных, закрыв их в тюрьмы, завалила многомиллиоными исками активистов и журналистов, закрыла независимые СМИ, устроила преследования и запугивания активистов. Я считаю, что угрозу представляет нынешняя власть, которая не хочет уходить.

Правозащитница Зульфия Марат отметила, что на указанные даты, 10-11 октября не намечено никаких не только массовых акций оппозиции ни в столице, ни в регионах, но даже какие-либо митинги в центре столицы под запретом.

– Госкомитет национальной безопасности «отрапортовал» о возбуждении уголовного дела о насильственном захвате власти против бабановского сторонника, депутата Канатбека Исаева. Это уже третье аналогичное обвинение за полтора года в отношении тех, кто осмелился иметь иное мнение, чем президент. До этого были арестованы и приговорены к длительным срокам заключения несколько экс-депутатов. Говоря же об отмене визита главы государства в Сочи на встречу с коллегами, думаю, этого следовало ожидать после того, как он задел лидера соседнего Казахстана.

Фергана представиала мнений лишь нескольких опрощенных экспертов. И многие сходятся во мнении, что если какие-то эксцессы в стране произойдут, то в большей степени вина за них будет лежать на нынешней власти. Атамбаев хоть и обещает честные выборы, на деле ведет двойную игру, продвигая своего ставленника. И именно действия президента могут стать катализатором протестов, которые могут перерасти в массовые беспорядки.