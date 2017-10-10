Сын убитого в разгар гражданской войны в Таджикистане имама одной из мечетей Гиссара обвиняет в убийстве своего отца бывшего главу Гиссарского района и экс-командира Народного фронта Гиссарского района, экс-мэра Душанбе, экс-вице-премьера страны, экс-вице-спикера нижней палаты парламента республики, ныне пенсионера Джамолиддина Мансурова.

По заявлению сына убитого в конце 1992 года имама мечети в Гиссаре Рахмона Сафаралиева (Ходжи Абдурахмона) – Бадриддина Сафаралиева, 5 октября следователи местной прокуратуры и милиции произвели эксгумацию его останков, сообщил «АП» источник в органах прокуратуры.

Следователи сообщили, что о результатах эксгумации сообщат после завершения всех необходимых процедур.

Могила Рахмона Сафаралиева Радио "Озоди"

В прокуратуре Гиссара сообщили, что Джамолиддин Мансуров уже допрошен в рамках начатого расследования убийства Рахмона Сафаралиева.

Проверка заявления продолжается, добавили в органах прокуратуры.

По данным источника, сын убитого имама заявляет, что к убийству его отца, кроме Дж. Мансурова, причастны также бывший начальник уголовного розыска ОМВД Гиссара Бахром Суванов, бывший замкомандира Народного фронта Лутфулло Рузиев и замначальника СИЗО ОМВД Гиссара Камолиддин Бурхонов.

«Рахмон Сафаралиев (Ходжи Абдурахмон) в начале 90-х годов был имамом местной мечети и работал в районном водоканале. 30 декабря 1992 года его вызвали в штаб Народного фронта Гиссарского района, и, по заверениям его сына, там расстреляли. Сын также заявляет, что бойцы Народного фронта Гиссара даже взяли у него 60 тыс. советских рублей, и только потом разрешили забрать тело отца», - рассказали в прокуратуре суть заявления.

«АП» попыталась связаться с Джамолиддином Мансуровым по телефону, однако он в грубой форме отказался комментировать данный вопрос.

«Ваша «Азия-Плюс» и некоторые другие журналисты и копейки не стоите», - заявил он.

Досье: Джамолиддин Мансуров родился в 1951 году в кишлаке Кипчак Гиссарского района.

Окончил Таджикский Государственный Университет (1973).

С 1973 - старший экономист планового отдела Гиссарского райисполкома.

В 1977-79 - служил офицером в СА.

В 1979-84 - на партийной работе.

В 1984-86 - директор совхоза "Дружба" Гиссарского района.

В 1986-89 - вновь на партийной работе. В 1989-93 - председатель Гиссарского райисполкома.

В 1993-94 - председатель Душанбинского горисполкома/мэр г. Душанбе.

С 8 декабря 1994 - заместитель премьер-министра по сельскому хозяйству.

С 2000 - зам. председатель Маджилиси намояндогон Маджилиси Оли РТ.

С 2005 года на пенсии.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus