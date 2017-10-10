Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Душанбе, февраль 2017 года

Президент Таджикистана сегодня вылетит в Сочи для участия в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

На заседании, как ожидается, главы государств-участников СНГ обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, обменяются мнениями по региональной и международной проблематике, рассмотрят вопрос о председательствующем в Содружестве государстве в 2018 году.

Планируется, что по итогам саммита будут приняты Заявление глав государств-участников СНГ о поддержке институтов семьи и традиционных семейных ценностей, решение об объявлении 2019 года - Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и другие документы, направленные на укрепление взаимодействия между странами-участницами Содружества.

Президент Таджикистана также проведет в Сочи ряд двусторонних встреч.

По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, 10 октября состоится встреча Владимира Путина с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает РИА Новости.

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