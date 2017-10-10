Глава НИАТ «Ховар» Саидали Сиддик отрицает наличие специального документа, согласно которому данное госагентство получает информацию от правительственных структур в первоочередном порядке.

«Ни в одном законодательном акте нашей страны не указаны какие-либо привилегии, государственные СМИ не отделены от негосударственных по своим правам и обязанностям - ни в Законе «О периодической печати и других средствах массовой информации», ни в «Законе «О телевидении и радиовещании», ни в Законе «О доступе к информации», - сказал Сиддик в интервью казахскому информагентству «Казинформ».

При этом он признается, что государственные структуры в первую очередь работают с «Ховаром».

«Мы - единственное в нашей стране государственное информационное агентство, деятельность которого финансируется за счет государственного бюджета. Это уже особый статус. Работают еще 6 частных агентств. Разумеется, государственные и правительственные органы прежде всего работают с нами», - отметил директор НИАТ «Ховар».

Отметим, что представители независимых СМИ Таджикистана, освещающее деятельность правительственных органов, в последнее время столкнулись с некоторой проблемой получения информации из органов государственной власти.

Летом 2015 года сообщалось, что отныне независимые таджикские СМИ могут давать официальную информацию исключительно со ссылкой на государственное информагентство «Ховар».

«Это касается информации о правительственных заседаниях, рабочих поездках президента внутри и за пределы страны, встреч и других международных мероприятий как внутри страны, так и за рубежом с участием делегаций и официальных лиц Таджикистана», - отмечалось в протоколе заседания правительства за подписью президента страны Эмомали Рахмона.

После этого представители независимых СМИ стали сталкиваться с некоторыми проблемами при получения информации из органов государственной власти.

Глава Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуриддин Каршибаев тогда прокомментировал «АП» ситуацию следующим образом:

«Согласно информации, которой я располагаю, никакого указания по данном вопросу сверху не поступало, только новый директор НИАТ «Ховар» Заробиддин Косими (теперь уже бывший глава НИАТ "Ховар" - прим.ред.) попросил представителей правительственных структур предоставлять информацию в первоочередном порядке «Ховару», но данная просьба была растолкована нашими чиновниками по-своему».

По его словам, законодательство страны предоставляет представителям СМИ Таджикистана независимо от форм их собственности равное право на получение информации.

«Насколько я знаю, в положении «Ховар» прописано, что агентство имеет эксклюзивное право на распространение официальной информации, то есть на указы президента, решения правительства, но всем известно, что положения государственного информационного агентства не верховенствуют над законами, которые гарантируют равное право для всех СМИ на получение информации», - подчеркнул тогда глава НАНСМИТ.

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