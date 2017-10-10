Посол Республики Таджикистан в Государстве Катар Хисрав Сохибзода вручил свои верительные грамоты эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамад Аль Тани.

В ходе беседы, состоявшейся после вручения верительных грамот, посол Таджикистана передал послание президента Республики Таджикистан главе Государства Катар и «добрые пожелания руководства Таджикистана народу дружественной страны», сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани выразил удовлетворение высоким уровнем политических контактов между двумя странами и, в свою очередь, также отметил большую заинтересованность Катара в углублении взаимовыгодного сотрудничества с Таджикистаном, отмечает пресс-служба Рахмона.

«В этом контексте эмир Катара подчеркнул необходимость дальнейшего продвижения и успешной реализации совместных проектов, привлечения инвестиций, обмена студентами и расширения сотрудничества в других взаимовыгодных направлениях», - говорится в сообщении.

Также была отмечена важность открытия прямого авиасообщения между Катаром и Таджикистаном для расширения двусторонних связей.

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