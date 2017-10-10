Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 11 октября прибывает в Таджикистан. В Душанбе он примет участие в работе очередного заседания Совета министров обороны государств СНГ.

В Минобороны Таджикистана «АП» сообщили, что главы оборонных ведомств на встрече в Душанбе рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности на южных рубежах СНГ, в связи с обострением военно-политической обстановки в Афганистане и ряда стран Ближнего Востока.

В Душанбе на встречу, как ожидается, прибудут министры обороны Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Молдова и Украины.

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