Главный тренер сборной Непала по футболу японский специалист Кодзи Гёдоку рассчитывает на победу в предстоящем матче отборочного раунда Кубка Азии-2019 против национальной команды Таджикистана. Игра состоится 10 октября на Центральном стадионе Гиссара.

«Матч против сборной Таджикистана для нас будет очень сложным, но мы приехали сюда за победой. Пока у нас в активе только одно очко. Очень надеюсь, что мы вернемся в Катманду, пополнив свою копилку еще тремя очками. В предыдущем туре мы уступили Таджикистану на своем поле. Хотим взять реванш, обыграв соперника теперь на его поле. Мы понимаем, что уровень сборной Таджикистана выше нашей, но у любой команды есть слабые места и мы постараемся завтра их использовать. Что касается группы в целом, то фаворит, на мой взгляд, Филиппины. Может быть, Таджикистан займет второе место, а Йемен – третье. Это футбол", - зявил наставник гостей на предматчевой пресс-конференции, которая состоялась 9 октября в гостинице «аХаятт Ридженси Душанбе», сообщает ФФТ.

В свою очередь главный тренер национальной сборной Таджикистана Хаким Фузайлов в преддверии домашнего матча отборочного турнира Кубка Азии-2019 против команды Непала заявил, что его подопечные не испытывают проблем с настроем перед игрой.

«Мы не имеем права оступаться. Если мы выигрываем все свои оставшиеся матчи, мы, естественно, будем в финальной части Кубка Азии-2019. Если мы опять оступимся, будет очень сложно решить задачу. Поэтому настрой у команды запредельный. Я вижу, что игроки прекрасно понимают, все зависит от нас от самих», отметил Х. Фузайлов.

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