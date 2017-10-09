Министерство юстиции РФ предупредило «Радио Свобода», что работа его журналистов в России может быть ограничена. Такое же предупреждение получили канал «Настоящее время» и сайт «Idel.Реалии» (другие проекты «Радио Свобода»), сообщает Медуза.

Письмо с предупреждением подписано директором департамента Минюста по делам некоммерческих организаций Владимиром Титовым. Он ссылается на закон «О средствах массовой информации», в котором предусмотрена возможность ограничения работы корреспондентов СМИ из тех государств, где введены ограничения на работу сотрудников российских СМИ.

Ранее главный редактор российского телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян заявила, что американские власти потребовали от канала в срок до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае, по утверждению Симоньян, могут последовать аресты сотрудников и имущества телеканала.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пожаловалась на «беспрецедентное давление» на российские СМИ в США и пообещала принять ответные меры. По словам Захаровой, американские СМИ подвергнутся таким же санкциям, что и российские СМИ в США.