В Исмаилитском центре Душанбе 13-15 октября пройдет Международная осенняя ярмарка ремесел. В этом году она особенная и посвящается пятилетнему юбилею Союза ремесленников Таджикистана.

Выставка организована Союзом ремесленников Таджикистана при поддержке столичного хукумата и Комитета по развитию туризма при правительстве РТ.

В течение трех дней посетителям ярмарки будут представлены продукты творческого мастерства более 100 ремесленников из всех регионов Таджикистана, а также ремесленников из Кыргызстана и Афганистана.

В выставочных павильонах гостей ожидают изделия из дерева, живопись по керамике, плетеные корзины, вышивка сюзане, гулдузи, зардузи, современная одежда, изготовленная в национальном стиле, ювелирные украшения, кожаные и войлочные изделия, сувениры и многое другое. Желающие обучиться азам некоторых видов ремесел, смогут посетить специальные мастер-классы, организованные НПО «Алегрия».

Нынешняя ярмарка проводится в рамках проекта «Сеть Бизнес-посреднических организаций и конкурентоспособных предприятий в Таджикистане и Кыргызстане» (NICE-TAK), финансируемого Европейским Союзом и Федеральным министерством экономики и энергетики Германии, реализуемого международным консорциумом в состав которого входят: неправительственная организация CESVI (Италия), Национальная Ассоциация малого и среднего бизнеса Таджикистана (НАМСБ), Национальная Ассоциация деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ), Бишкекский деловой клуб (БДК), Союз ремесленников Таджикистана (СРТ), возглавляет консорциум неправительственная организация SEQUA (Германия).