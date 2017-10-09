Президент Таджикистана Эмомали Рахмона сегодня встретился во Дворце наций с прибывшим в Душанбе Шейхом Хамадом бин Халифом Аль Тани.

На встрече был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества Таджикистана и Катара в таких областях, как образование, здравоохранение, промышленность, гидроэнергетика, культура, воздушное сообщение, банковское дело, туризм и другие приоритетные для обеих сторон сферы сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи брат Эмира Катара подчеркнул, что его визит в Таджикистан состоялся по поручению его брата Эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, «с тем, чтобы выразить Эмомали Рахмону слова соболезнования со стороны руководства государства и народа Катара в связи с безвременной кончиной его брата Нуриддина Рахмона», отмечает пресс-служба президента РТ.

Брат Лидера Таджикистана скончался 7 октября в Душанбе от сердечной недостаточности в возрасте 67 лет. Нуриддин Рахмон был похоронен 8 октября на кладбище Хазрати Мавлоно Тоджиддин, здесь ранее нашли свое успокоение и другие близкие родственники президента.

Никакого прощального митинга не было, похороны, как рассказали источники "АП", прошли скромно. Журналистов на церемонию прощания не пустили.

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