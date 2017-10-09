В Душанбе начались обучающие курсы по повышению квалификации командиров войсковых частей и их заместителей комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана. Курсы проводят преподаватели Академии гражданской защиты МЧС России.

Курсы проводятся в целях дальнейшей реализации трехстороннего Соглашения между КЧС Таджикистана, МЧС России и Международной организации гражданской обороны об оказании методической помощи, сообщили "АП" в КЧС.

В КЧС убеждены, что данные курсы позволят таджикским спасателям в будущем эффективнее выполнять свой служебный долг.

"Новой особенностью курсов является то, что занятия с командирами частей проводятся не только по своей, но и по смежным специальностям. Соответственно, каждый офицер должен будет изучить практически все специальности, чтобы в случае ЧС своевременно принять решения и правильно распределить силы и средства для ее локализации", - подчеркнула пресс-секретарь КЧС Умеда Юсупова.