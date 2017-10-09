В 2016-2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила министр образования и науки Ольга Васильева, выступая на заседании профильного комитета Совета Федерации, сообщает РИА Новости.

«У нас нет информации о здоровье детей, которые приходят в школу», — сказала министр, добавив, что раньше существовали группы здоровья, и нагрузка на учеников на уроках физкультуры не могла быть больше положенной.

Минобрнауки, по словам Васильевой, удалось договориться, что врачи будут присваивать школьникам ту или иную «группу здоровья».

Однако, по мнению министра, этого недостаточно. Учитель, считает Васильева, должен знать, с каким диагнозом у школьника имеет дело. Например, указала она, педагог должен понимать, что делать в случае эпилепсии.

По действующим правилам, в российских средних школах три урока физкультуры в неделю.

В августе 2016 года министр образования Ольга Васильева предлагала вместо третьего урока физкультуры проводить занятия спортивными танцами или ритмикой.