Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч включен в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, забивший больше всех голов головой в матчах английской Премьер-лиги, пишет РБК.

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч включен в новое издание Книги рекордов Гиннесса, сообщает brfootball‏. Футболиста отметили за рекордное количество голов, забитых головой в элитном дивизионе чемпионата Англии.

36-летний нападающий за карьеру выступал в «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмуте», «Астон Вилле», «Норвиче», «Саутгемптоне», «Ливерпуле», «Тоттенхэме». С 2011 года он играет за «Сток Сити». В Премьер-лиге Крауч провел в общей сложности 436 матчей, забив 105 голов, из них 36 — головой. Его ближайшим преследователем по количеству мячей, забитых головой, является французский форвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру (28).



За сборную Англии Крауч выступал с 2005 по 2010 гг.. Всего за национальную команду он провел 42 матча, забив 22 гола. Форвард играл на двух чемпионатах мира — в 2006 году в Германии и в 2010 году в ЮАР.

Год назад в Книгу рекордов Гиннесса попали несколько спортсменов. За различные достижения были награждены в том числе форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, английский футбольный клуб «Лестер», голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех, хавбек «Эвертона» Гарет Бэрри, американская футболистка Карли Ллойд, теннисисты Новак Джокович и Серена Уильямс, голландский автогонщик Макс Ферстаппен.



Роналду стал самым популярным спортсменом в социальной сети Twitter. По состоянию на 7 октября 2016 года на него были подписаны 47 млн 262 тыс. 909 человек.

«Лестер» в прошлом сезоне впервые в своей истории стал чемпионом Англии. При этом команда совершила рекордный скачок по позициям в турнирной таблице. Сезоном ранее «Лестер» финишировал в чемпионате на 14-й строчке.



Чех стал рекордсменом по количеству «сухих» матчей за карьеру в чемпионате Англии. Выступая с 2004 года за лондонские «Челси» и «Арсенал», чешский вратарь 181 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Чех установил рекорд в декабре 2015 года, опередив бывшего голкипера сборной Англии Дэвида Джеймса.



Бэрри, начавший карьеру в 17 лет, стал рекордсменом чемпионата Англии по количеству попаданий в стартовый состав. В составе «Астон Виллы», «Манчестер Сити» и «Эвертона» он выходил на поле с первых минут 580 раз (на момент выхода в печать нового издания Книги рекордов Гиннесса). Как и Петер Чех, Бэрри улучшил достижение Дэвида Джеймса.



Ллойд наградили тремя сертификатами Книги рекордов Гиннесса: за хет-трик в финале чемпионата мира, самый быстрый гол в истории финалов чемпионата мира (на третьей минуте), а также как самого возрастного автора гола в финале чемпионата мира (она отличилась в возрасте 32 лет и 354 дней). Все эти рекордные достижения американка установила в финале ЧМ-2015, в котором сборная США разгромила команду Японии со счетом 5:2.



Джокович побил рекорд по сумме призовых за один сезон. В прошлом году сербский теннисист заработал $21 млн 646 тыс. 145. Американка Серена Уильямс побеждала на турнирах «Большого шлема» с 1999 по 2016 год. Это рекорд по продолжительности между первым и последним титулами.



Ферстаппен в мае стал победителем Гран-при Испании — в первой же гонке за команду Red Bull, в которой он заменил россиянина Даниила Квята. В возрасте 18 лет и 228 дней голландец стал самым молодым победителем Гран-при «Формулы-1».