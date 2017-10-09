АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Ташкенте в Государственном академическом большом театре им. Алишера Навои состоится торжественное открытие Дней культуры Таджикистана в Узбекистане.

-В Национальной консерватории Таджикистана им. Талабшо Сатторова в честь 10-летия объявления 10 октября «Днем Фалака» и в рамках объявленного Года молодежи состоится вечер исполнения фалака с участием студентов и преподавателей этого учебного заведения.

- В ботаническом саду «Боги Ирам» в 15:00 состоится культурный туристический фестиваль «Рангоранг».

- На центральном стадионе Гиссара состоится отборочный матч Кубка Азии по футболу между сборными Таджикистана и Непала. Начало матча в 18.00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ОКТЯБРЯ

День фалака

1948 – В Сталинабаде состоялась I спартакиада республик Средней Азии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ОКТЯБРЯ

1898 года – родился ученый, академик АН Таджикской ССР, Лауреат Государственной премии СССР, зав. отделом селекции и семеноводства хлопчатника Таджикского НИИ земледелия, Герой Социалистического труда Вячеслав Прокофьевич Красичков.

1900-1970 года – родился поэт Таджикистана Саидали Вализода.

1912 года – родился доктор юридических наук, профессор, академик Академии наук Таджикистана, Заслуженный деятель науки Таджикской ССР Сали Раджабов.

1921 года – родился доктор геолого-минералогических наук, академик АН Таджикистана, Лауреат Государственной премии им. Ибн Сино профессор Рауф Баратов.

1932 года – родился доктор физико-математических наук, академик АН Таджикской ССР, профессор Абдухамид Джураев.

1939-1977 года – родился актер театра и кино, Народный артист Таджикистана Махмудджон Вахидов.

1939-1984 года – родился заслуженный артист Таджикистана Мастибек Паллаев.

1940 года – родился доктор филологических наук Фарход Зикриёев.

1940-1999 года – родился ученый Хаким Ойматов.

1946 года – родился Народный поэт Таджикистана Аскар Хаким.

1977 года – родился первый заместитель председателя Нацбанка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -1+4 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 26-28 тепла.