Таможенное ведомство Таджикистана обвиняет компанию «Сармад 2000» в нанесении ущерба бюджету в крупном размере. Компанию уличили в незаконном перемещении товаров в республику на сумму около 2 миллиона сомони (почти 220 тысяч долларов).

Сотрудниками Таможенной службы при правительстве РТ совместно с представителями Генеральной прокуратуры Таджикистана задержан владелец компании «Сармад 2000» Абдуджалил Каххоров. Он обвиняется в незаконном ввозе продукции в крупном размере на территорию республики, сообщили «АП» в таможенном ведомстве.

Компания с использованием большегрузных автомашин занималась контрабандной поставкой из Китая 27 наименований товаров - различного оборудования, техники, одежды.

Глава компании по предварительному сговору со своими партнерами ввозил контрабандные товары посредством КПП «Кульма», указывая в таможенных документах (инвойс) минеральные удобрения, которые законодательством Таджикистана освобождены от уплаты таможенных пошлин. При этом товары не направлялись в указанный в документах пункт назначения, а поступали в хранилища компании, которые находились в районе Рудаки, где впоследствии и были обнаружены правоохранительными органами.

В отношении Абдуджалила Каххорова открыто уголовное дело по статье 289 (часть 2) Уголовный кодекс РТ, которое подразумевает контрабанду товаров в крупном размере. Обвиняемому по инкриминируемому ему преступлению грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Следствие ведет Генпрокуратура.

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