Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана недавно поднял вопрос об ошибках в онлайн-энциклопедии «Википедия». Это вызвало резонанс в таджикском обществе. И продемонстрировало, насколько сам Комитет упускает возможность для развития таджикского языка в интернет-пространстве, предоставляя выполнять эту работу волонтерам, которые делают это, пусть и с ошибками, но добровольно и бесплатно.

В конце сентября Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана указал таджикскому разделу Википедии на недопустимость грамматических ошибок в опубликованных заметках. И предупредил, что все ошибки были исправлены. Ведь, по их мнению, в таджикском сегменте Википедии нарушается закон "О государственном языке Республики Таджикистан" и постановление правительства N 458, которым утверждены правила таджикской орфографии.

Зампредседателя Комитета Саодатшо Матробиён привел несколько примеров грамматических ошибок в таджикской Википедии: слово "кумак" ("помощь") было написано без буквы "ӯ", вместо слова "донишнома" авторы заметок использовали слово "эсиклопедия", а слово «муҳтаво», наоборот, написали с буквой “ӯ”, также они использовали слово “шаблон”, которое на таджикском языке звучит “қолиб”.

Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана порекомендовал авторам заметок немедленно исправить все грамматические ошибки в статьях на таджикском языке.

«Википе́дия» — общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, которая принадлежит американской некоммерческой организация «Фонд Викимедиа».

На вопрос, почему сотрудники Комитета сами не могут исправить найденные ошибки в Википедии, Матробиён отметил, что это не входит в обязанности Комитета.

«Мы читали устав Википедии, и в курсе, как работает сама энциклопедия. Однако, Комитет по языку и терминологии имеет функцию надзорного органа. В нашем штате нет человека, в обязанности которого входило бы исправлять ошибки на открытых источниках. Если мы начнем исправлять ошибки на открытых источниках, то нам придется отложить в сторону всю свою работу, и заниматься исключительно редактурой», - отметил он.

По его мнению, те, кто публиковал заметки, должны исправить все ошибки в них.

«Администраторы таджикской страницы Википедии тоже должны чувствовать ответственность за допущенные ошибки в материалах», - считает он.

Главной особенностью Википедии является то, что создавать и редактировать статьи в ней может любой пользователь Интернета. Все вносимые такими добровольцами изменения незамедлительно становятся видными всем посетителям сайта. Даже в логотипе Википедии указывается, что это «Свободная энциклопедия, которую может редактировать каждый».

Президент обещал господдержку

Таджикская версия Википедии была создана в начале 2004 года. В 2014 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон на ежегодной встрече с представителями таджикской интеллигенции напомнил, молодыми патриотами была создана таджикская версия «Википедии». Президент тогда пообещал, что «эта добрая инициатива будет поддержана государством».

Эмомали Рахмон тогда поручил редакции Таджикской национальной энциклопедии "внедрить свои данные в эту международную электронную сеть, а также разработать свой собственный веб-сайт".

Он также указал руководству Союза писателей, Академии наук и Национальной библиотеки широко использовать возможности интернета, «чтобы на мировом уровне представлять произведения корифеев классической и современной литературы Таджикистана".

За 13 лет существования таджикской Википедии размещено 69,096 статьей (140 735 страниц). Для сравнения - в русской версии Википедии число статей превышает 1,4 млн, а в английской - почти 5,4 млн статей. Всего существует 299 языковых разделов Википедии, 288 из которых активны.

На данный момент таджикская страница Википедии стоит на 71 месте по уровню заполняемости благодаря энтузиастам, которые хотят развивать таджикскую страницу всемирной энциклопедии.

Только за один день, 5 октября, добровольцами было опубликовано 20 статьей.

На данный момент таджикскую версию Википедии администрируют пять человек, в ней 706 активных участников, которые заполняют этот раздел на таджикском языке.

6 октября статистика Википедии показывала, что в этот день уже было добавлено 90 поправок в ранее опубликованные материалы.

«Никто за нас это не сделает»

Один из администраторов таджикской версии Википедии Иброхим Рустамов в интервью «АП» рассказал, что начал заполнять Википедию на таджикском языке в 2005-06 годах.

«В то время в таджикской версии было всего примерно 30-40 неполных статей, которые мы редактировали, дополняли, исправляли, вносили соответствующие фото, связывали их с подобными статьями в других языковых сегментах Википедии», - рассказывает администратор таджикской Википедии.

Любая статья Википедии может редактироваться как с учётной записи участника, так даже и без регистрации на проекте.

«Я начал вплотную заниматься Википедией, потому что понял, что если мы не будем заниматься этим, то никто за нас это не сделает. Кто за нас заполнит таджикский сегмент, когда другие сегменты развиваются, а мы отстаём? Патриотизм подталкивает - мы тоже есть и таджикский язык не мертв. А Википедия – это отличная альтернатива платным и закрытым ресурсам, которые доступны только привилегированным», - считает Рустамов.

«Пока мы отстаём от многих языковых сегментов Википедии по числу статей, так как у нас нет клубов и групп Википедистов, и в вузах страны не учат, как вносить материалы в Википедию, нет ещё научных работ», - отмечает Иброхим Рустамов.

Однако он не теряет надежды на то, что таджикская версия Википедии будет и дальше развиваться и улучшаться. «Ведь технология Вики позволяет обновлять статьи по сравнению с печатными изданиями, в которых сохраняется устаревшая информация», - говорит он.

Что происходит в других ресурсах: Google, Facebook

Несколько лет назад Windows, благодаря таджикским специалистам, признала специальную кодировку таджикского языка. Сейчас любой желающий, выбрав «Языки и региональные стандарты» — вкладка «Языки», может выбрать «таджикскую» клавиатуру. Одновременно на компьютере будут три раскладки — русская, таджикская и английская.

В 2014 году Google Translate ввела таджикский язык в список своих языков. Указывалось, что таджикский язык родственный современному персидскому языку, и на нем говорят более 4 миллиона человек в Таджикистане и за его пределами. В базу Google Translate входит более 90 языков.

Google также имеет функцию редактирования языка со стороны волонтеров, однако, этот сервис до сих пор не усовершенствован, переводы слов и фраз неполноценные. Например, фразу «Я прошу тебя» Google переводит как «Ман аз шумо мепурсам», вместо «Ман шуморо хоҳиш мекунам», а «Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан» Google выдает как «Офаринандаи сулҳ ва ваҳдати миллӣ - Роҳбари халқ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» вместо «Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон».

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Это в то время как в странах, где есть заинтересованность в развитии языка, создаются целые группы при университетах и академиях, чтобы качественно переводить с одного языка на другой.

В 2014 году самая популярная социальная сеть в Таджикистане - Facebook стала доступной на таджикском языке. Facebook также дает шанс каждому пользователю помочь в переводе интерфейса на таджикский язык.

Однако, по истечению трех лет, до сих пор интерфейс на таджикский язык переведен только на 94%.

«Мы должны стимулировать людей, чтобы ребята, специалисты, пусть с небольшими ошибками, но все же старались таджикизировать соответствующие ресурсы, которые могли бы быть платными. Например, Facebook сильно нуждается в переводчиках. Иногда даже у меня на странице Facebook всплывает реклама, которая призывают к помощи. Компания чувствует, что большая база данных остается не переведенной. Они не знают, как ускорить процесс таджикизации Фейсбука», - отметил «АП» журналист Зафар Абдуллаев.

По его словам, главная проблема государственной политики Республики Таджикистан в области развития национальных традиций и государственного языка, и, в частности, Комитета по языку и терминологии заключается в том, что они выполняют контролирующие функции, но не имеют функцию развития, «не могут внести реальный вклад в развитие языка».

«Я понимаю, ограничение собственных ресурсов, мало людей для оценки даже вывесок на таджикском языке. Однако, наличие ошибок в таких дорогих ресурсах, которые могли бы быть платными для Таджикистана, как Википедия, Google, Facebook, и других, не должно стать причиной их критики. Волонтерам, которые решили занятья переводом этих ресурсов, просто нужно сказать «Спасибо». Спасибо, что волонтеры это делают, и глобальные системы сейчас имеют таджикский вариант», - отметил Абдуллаев.

По его словам, в данный момент Комитет по языку и терминологией занимается «легкой работой», и смотрит только на поверхность проблемы.

«Когда представители Комитета сами начнут переводить, и активнее заниматься, обратят внимание на программу для учебников таджикского языка не для носителей языка, то тогда они поймут, что у нас существует серьезные проблемы. То, что они делают сейчас, это показатель их максимальной возможности. Комитет пока не может выполнять функции реального развития таджикского языка и у них не хватает ресурсов, людей и прочего», - считает Зафар Абдуллаев.

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