Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил пододеяльник Владимиру Путину, которому 7 октября исполнилось 65 лет, пишет Медуза.

Пододеяльник сделан вручную. На изделии изображено рукопожатие Путина и Берлускони, а на фоне политиков виднеются Собор Василия Блаженного и Колизей.

По словам главы бренда постельного белья Lenzuolissimi Микеле Каскавилла, на изготовление пододеяльника у его подчиненных ушло шесть часов. «Мастера фабрики использовали машинную печать, однако упаковка подарка была изготовлена вручную», — заявил Каскавилла.

Итальянские СМИ сообщили, что Берлускони прилетел в Сочи и лично вручил пододеяльник Путину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает, как Владимир Путин отреагировал на подарок.