Обладателем премии по экономике имени Альфреда Нобеля стал бывший советник Барака Обамы, исследователь поведенческой экономики Ричард Талер. Он доказал «эффект собственности», основал теорию поведенческого финансирования и разработал стратегию «либертарианского патернализма», позволяющую снизить эффект настроения инвестора при принятии решения, напоминает Газета.ру.

Талер снялся в картине Адама Маккея «Игра на понижение» (The Big Short) об ипотечном финансовом кризисе 2008-2009 гг.

Нобелевский комитет при Королевской академии наук Швеции присудил ему награду за исследования в области поведенческой экономики.

Исследования Талера находятся на стыке экономики и психологии. Он разработал теорию умственного учета, в которой объяснил, как люди упрощают принятие финансовых решений путем их разграничения в собственном сознании, таким образом уделяя внимание влиянию каждого решения в частности, а не их общего эффекта.

Талер был одним из основателей теории поля поведенческого финансирования, которое изучает, как когнитивные ограничения влияют на финансовые рынки.

Также он объяснил так называемый эффект собственности или эффект обладания: люди ценят тот же предмет более высоко, когда они владеют им, чем когда у них этого нет.

Талер, в частности, показал, что эмоции и настроение зачастую влияют на поведение инвесторов гораздо сильнее, чем хотелось бы считать. Согласно его теории, на готовность к принятию решений инвестора может оказать погода на улице, голоде он или сыт, как именно описана инвестиция и т.п. На основании своих наблюдений он разработал стратегию «либертарианского патернализма», которая призвана настроить человека на принятие взвешенных рациональных решений, а не сиюминутных выгод.

Известность среди специалистов получили также теоретические и экспериментальные исследования Талера по теории справедливости.

Вместе с коллегами он разработал инструмент для измерения отношения к справедливости в разных группах людей по всему миру. Он показал, как справедливость потребителей может помешать фирмам повышать цены в периоды высокого спроса, но не в периоды роста расходов.

Талер также разработал способ работы с самоконтролем путем применения модели планировщика и показал как «подталкивание» (термин, придуманный Талером) может помочь людям лучше справляться с саморегуляцией при сохранении пенсии, улучшению образа жизни и т.п.

В этом году премия по экономике, как и других Нобелевских, оценивается в 9 млн шведских крон (порядка $1 млн). Церемония награждения по традиции состоится 10 декабря — в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

Эта награда считается самой престижной в мире премией по экономике, хотя формально не является наследием Альфреда Нобеля. Сам меценат экономистов не жаловал и в своем завещании от 1895 года их не упоминал. Премия по экономике была основана позднее – только в 1968 году — по инициативе Государственного банка Швеции в честь его 300-летия.

Ежегодно банк отчисляет Нобелевскому фонду сумму, равную денежной составляющей одной премии.

С момента основания обладателями премии стали 79 человек, из них 58 – американцы. За эти годы женщина становилась лауреатом «экономического нобеля» лишь однажды – в 2009 году стала Элинор Остром.

В прошлом году обладателями награды по экономике стали выходец из Великобритании Оливер Харт (Гарвардский университет, Кембридж, США) и рожденный в Финляндии Бенгт Хольмстрём (Массачусетский технологический институт, Кембридж, США), которые внесли вклад в развитие теории контрактов и создали инструменты в области реальной оценки договоров между участниками бизнес-процессов.