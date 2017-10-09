Уже разработан сборник правовых положений, как проводить службу по усопшему, готовится книга по обрядам бракосочетания, наречения именем и обрезания. Священнослужителей поддерживает министерство по делам религий. Чиновники считают, что введение правил остановит споры между представителями духовенства и гражданами. Об этом в материале "Настоящее время".

"Я родилась и выросла в Кызылорде. Наши шелпеки (казахские лепешки) отличаются от тех, что принято делать на севере. Поэтому соседи их называют бауырсак", – каждую пятницу Нургуль Кудабаева печет семь поминальных лепешек-шелпеков и раздает соседям.

Так усопших поминали ее бабушка и мама. Этот религиозный обряд у всех казахов одинаков. Но вот число шелпеков, как и рецепт их приготовления в разных регионах разный. К примеру, на востоке и севере пекут по девять.

"Когда я приехала учится в Астану, купила обновку, соседки по комнате с северных и восточных регионов сказали мне: Қайырлы болсын! Я испугалась, думала кто-то умер. Потому что с детства привыкла, так говорят, когда узнают, что человек скончался", – говорит Нургуль Кудабаева.

Кызылординская область, где выросла Нургуль, юг Казахстана. Там принято устраивать поминальные обеды по усопшему через семь, 40, 100 дней и год. В остальных регионах поминки на сотый день не проводятся. И теперь этот обряд могут запретить.

"Нельзя одномоментно взять запретить и сказать: вы должны соблюдать только эти правила. Исторически у юга, севера, востока и запада сложились свои различия в религиозных обрядах. Это невозможно изменить в один день и даже в один год. Это можно сделать только постепенно", – считает Нургуль Кудабаева.

О разработке единых правил проведения религиозных обрядов первыми заговорили в министерстве по делам религий Казахстана, отмечает издание.



"В разных областях, иногда даже в одном городе во время различных церемоний. Например, похорон или свадьбы обряды, которые носят немножко религиозный оттенок, они проводятся по-разному. Из-за этого возникают споры между представителями духовенства, между гражданами и духовенством и так далее", – говорит министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Для выработки правил духовное управление мусульман Казахстана было издано 80 фетв. На их основе разработан сборник правил по проведению служб по усопшим. Идет подготовка по другим религиозным обрядам.

"Они много не различаются, там детали. Кто-то хочет за дастарханом перед едой читать или после еды. Например, когда умершим с этого дня до последнего момента, что проводится. Например, на юге где-то есть, они отличаются, и на западе", – рассказывает наиб муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Серикбай Ораз.

И министерство по делам религии, и священнослужители не скрывают, что единые правила понадобились из-за растущего числа последователей деструктивных течений ислама.

Граждане, считающие себя имамами, на квартирах проводят обряды бракосочетания, зачастую с несовершеннолетними девушками, запрещают своим родственникам поминать усопших, хоронят близких в день смерти. Все это противоречит нормам ханафитского мазхаба, который исповедуют казахи на протяжении нескольких веков.

"Просто определение то, что такие церемонии – это означает богослужение, богослужение проводится в культовых зданиях, богослужение проводят те, кто является представителем определенных религиозных объединений, которые имеют религиозное образование", – объясняет наиб муфтий Духовного управления мусульман Казахстана.

Духовное ведомство пока не ведет контроль за соблюдением новых правил. Но уже в столовых некоторых мечетей введен строгий список продуктов для поминальных обедов. Под запрет попали конфеты, орехи и национальный напиток из кобыльего молока кымыз. При этом многие прихожане с пониманием относятся к нововведениям: "Я думаю, это правильно будет. Единое будет, не будут делиться на Абу ханафи, на салафизм. Все будут под одними правилами".