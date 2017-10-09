Пострадавшие в ДТП во Владимирской области прибыли в Узбекистан

Выжившие 36 граждан Узбекистана — участники аварии под Владимиром — получили компенсацию по 5 тысяч рублей от компании «Российские железные дороги», пишет ИА Фергана.

Утром 8 октября самолёт Ил-76 Минобороны Узбекистана доставил всех граждан, ставших участниками ДТП, их родственников, а также тела погибших на родину. Самолет вылетел с аэродрома Раменское в подмосковном Жуковском и совершил посадку в Термезе, куда были доставлены 22 жителя Сурхандарьинской области и 15 тел погибших граждан. Затем лайнер с остальными пострадавшими вылетел в Ташкент. Трое пострадавших, включая ребенка, в настоящее время все еще остаются в больнице во Владимирской области.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил властям Андижанской, Бухарской и Сурхандарьинской областей организовать работу по оказанию социальной помощи семьям погибших.

ДТП, в котором погибли, по разным данным, от 17 до 20 человек (число уточняется), произошло в ночь на 6 октября на переезде в районе станции Покров в Петушинском районе Владимирской области.

По предварительной информации, автобус с казахстанскими номерами выехал на железнодорожный переезд и заглох, после чего в него врезался пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

Несмотря на то, что машинист электровоза предпринял экстренное торможение, расстояние до полной остановки поезда оказалось недостаточным, и он протаранил автобус.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Между тем, водитель автобуса, попавшего в ДТП под Владимиром, задержан, сообщает пресс-служба СУ на транспорте СК России.

Отмечается, что водитель автобуса, Нургали Сарманов, зная о непригодности автобуса для перевозки пассажиров, продолжал оказывать данные услуги.

"В рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области задержан водитель автобуса… В ближайшее время Сарманову будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", — говорится в сообщении.

Погибли 17 человек, из них двое — дети. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана. На данный момент, состояние еще троих госпитализированных граждан Узбекистана врачами оценивается как крайне тяжелое.