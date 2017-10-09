Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ходе награждения представителей интеллигенции пообещал провести 15 октября выборы главы государства честно и не допустить вмешательства соседних стран. Речь о Казахстане, который, по словам Атамбаева, «навязывает своего кандидата». Под последним он подразумевал экс-премьера Омурбека Бабанова, который, по различным опросам, опережает Сооронбая Жээнбекова – ставленника власти. МИД Казахстана выпад Атамбаева назвал недопустимым в отношениях между дружественными странами, пишет "Независимая газета".

В конце сентября Атамбаев обвинил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во вмешательстве в дела Киргизии. Он раскритиковал его за 15-минутную встречу с Омурбеком Бабановым, назвав ее предвыборной поддержкой.

МИД Киргизии вручил казахстанскому послу ноту. Внешнеполитическое ведомство Казахстана с ответом медлить не стало и в ответной ноте напомнило, что еще раньше Назарбаев встречался с провластным кандидатом в президенты Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, и все это не является вмешательством во внутренние дела Киргизии или даже «стремлением к вмешательству» в дела «братской страны». Казалось, что инцидент исчерпан (подробнее см. «НГ» от 21.09.17).

Вернуться к отыгранному сюжету Атамбаева, по мнению экспертов, подтолкнула ситуация, складывающаяся за неделю до выборов. Его ставленник – Сооронбай Жээенбеков, как говорят наблюдатели, стал заметно уступать кандидату от оппозиции Омурбеку Бабанову.

«Вариантов у власти немного: снять Бабанова с гонки. ЦИК уже вынес ему два предупреждения. Второй вариант – объявить чрезвычайное положение и отменить выборы. С учетом этого становится понятно, почему Атамбаев пошел на обострение», – сказал «НГ» представитель киргизского оппозиционного движения «Жаны муун» («Новое поколение») Адиль Турдукулов.

По его словам, этот сценарий обсуждался еще до старта предвыборной кампании, и сейчас его вероятность увеличилась. Что же касается рейтингов кандидатов, о которых говорят в обществе, то они в целом условны, поскольку серьезные исследования не проводятся – в Киргизии нет таких служб, как ВЦИОМ или Левада-Центр. Но то, что Жээенбеков отстал, ясно и без соцопросов. «Заявление Атамбаева свидетельствует о панике. При победе Бабанова он остается без гарантий безопасности. Даже если переговоры по этому вопросу с Бабановым проводились и он что-то обещал, то Атамбаев ему все равно не доверяет», – отметил эксперт.

В своей речи, касающейся предстоящих выборов и роли соседнего государства в них, Атамбаев пообещал «провести честные выборы». Он заявил, что в Казахстане тепло принимают экс-президента Киргизии, изгнанного из страны Курманбека Бакиева. Бывшего президента Атамбаев вспомнил в связи с пересудами о том, что Бабанов якобы человек Бакиева. Особенно был задет Атамбаев словами Назарбаева о том, что Киргизии нужен молодой лидер. Сказано это было им именно на встрече с Бабановым. «Но самый старший кандидат на 20 лет моложе Назарбаева. А я – на 16 лет. Так кому нужен молодой президент: нам или Казахстану?» – сказал Атамбаев. Глава Киргизии предупредил Казахстан: «Если наши соседи не очухаются, не опомнятся, я буду говорить по-другому». К слову, еще совсем недавно Атамбаев не жалел комплиментов в адрес Назарбаева…

Скандальные заявления президента вызвали неоднозначную реакцию киргизского общества. Находившаяся на торжественной церемонии награждения интеллигенция поддержала эскапады Атамбаева бурными аплодисментами. Другая часть считает высказывания главы государства недопустимыми и называет его самого главным дестабилизирующим фактором выборов.

В Казахстане реакция была более однозначной. Все ведущие эксперты высказались о недопустимости подобных заявлений. В частности, политолог Ерлан Карин сказал, что казахская дипломатия всегда умела соблюдать деликатность и корректность: «Но, наблюдая за всеми этими событиями, кажется, что в недрах аппарата кыргызского президента, возможно, решили использовать казахстанский фактор как политтехнологический инструмент и через искусственное разжигание патриотических настроений мобилизовать и консолидировать электорат вокруг кандидата от власти. Это удручает, поскольку в угоду политтехнологиям в жертву легко приносятся межгосударственные отношения».

По мнению директора Группы оценки рисков Досыма Сатпаева, с политической точки зрения смелость Атамбаева продиктована не только предвыборной суетой, но и двумя другими моментами. Во-первых, уверенностью в том, что эпоха центральноазиатских патриархов уже уходит.

В Бишкеке уже ждут, что после Узбекистана следующая смена лидера произойдет в Казахстане.

о-вторых, выпад Атамбаева можно расценить как намек, что новых «старших братьев» в регионе не ждут. «Дело не только в предвыборной кампании. Обиды у Бишкека копились давно. Первые серьезные претензии к Астане руководство Кыргызстана выдвинуло задолго до президентских выборов, со дня вхождения страны в ЕАЭС. Бишкек тогда считал, что Астана создает искусственные препятствия, чтобы не допустить продукцию Кыргызстана на рынок ЕАЭС», – сказал политолог.

По мнению Сатпаева, даже выделенные впоследствии Астаной 100 млн долл. возникшую в отношениях трещину не заделали. В ЕАЭС Бишкек стал ближе к Москве, которая активно лоббировала расширение ЕАЭС за счет Армении и Киргизии. «В этом плане интересен вопрос, на кого все-таки в кыргызской выборной кампании сделал ставку Кремль. Судя по российским СМИ, Москва также не очень довольна креатурой Атамбаева в лице Сооронбая Жээнбекова. Но кто бы ни пришел на пост президента Киргизии после Атамбаева, ему придется не только работать и с Астаной, и с Москвой, но и делить власть с премьер-министром. Так что после выборов 15 октября нас еще ждут политические сюрпризы. Тем более что Атамбаев не собирается покидать политическую сцену», – отметил Сатпаев.

Официальную позицию Казахстана выразил МИД, назвавший в специальном заявлении высказывания Атамбаева недопустимыми. В документе при этом отмечается, что казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с киргизским народом: «Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами».