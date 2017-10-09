Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи на заседание совета глав государств СНГ из-за выявления фактов подготовки отдельными политиками беспорядков в день предстоящих в республике президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба главы Киргизии, передает РИА Новости.

Визит Атамбаева в Сочи был запланирован с 10 по 11 октября. Вместо Атамбаева делегацию Киргизии возглавит премьер-министр Сапар Исаков.

"Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране", — говорится в сообщении.

Ранее Алмазбек Атамбаев обвинил власти соседнего Казахстана во вмешательстве во внутренние дела республики, в частности в выборы президента, которые пройдут 15 октября.

Президентский срок Атамбаева заканчивается 1 декабря, и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Одним из основных соперников кандидата от президентской Социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова, которого называют преемником Атамбаева, является бывший премьер Омурбек Бабанов.

В конце сентября между Киргизией и Казахстаном разразился дипломатический скандал после встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Бабановым. Бишкек обвинил Астану в попытке "повлиять на выбор народа" и вмешательстве во внутренние дела. Власти Казахстана, со своей стороны, отметили, что Назарбаев ранее встречался с Жээнбековым и во время этих встреч не выступал в пользу кого-либо из кандидатов в президенты Киргизии.

"Я все равно проведу честные выборы. Понимаю, почему так хотят нам навязать своего кандидата казахские власти. Они любят Бакиева (бывшего президента Киргизии, свергнутого в 2010 году. — Прим. ред.). Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники", — сказал Атамбаев во время церемонии вручения государственных наград.

Он отметил, что соседям Киргизии по региону не нравятся демократические преобразования в стране. "ВВП Алма-Аты в пять раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана. ВВП Казахстана больше ВВП Кыргызстана в восемь раз. И валовой продукт Казахстана в доходах в десять раз больше (валового продукта. — Прим. ред.) Кыргызстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше в полтора раза, а не в десять раз, и тарифы выше в пять раз? Потому что разворовывают богатство Казахстана", — заявил президент.

Он напомнил высказанные на встрече с Бабановым слова Назарбаева о том, что Киргизии нужен молодой президент. "Но самый старший кандидат на 20 лет моложе Назарбаева. А я — на 16 лет. И кому нужен молодой президент: нам или Казахстану?" — цитирует слова Атамбаев РИА Новости.