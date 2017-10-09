Посольство Японии в Таджикистане завершило восемь проектов, поддержанных в рамках Программы Правительства Японии по проектам безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения (GGP).

На церемониях, проведенных в различных районах ГБАО, также присутствовали председатели районов и местные жители. На реализацию проектов в вышеуказанных районах была выделена общая сумма 540, 571 долларов США.

2 октября 2017 года г-н Хаджимэ КИТАОКА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан, вместе с г-ном Нусратулло АЮБЗОДА, председателем Шахринавского района, посетили церемонию завершения «Проекта по предоставлению оборудования Центру профессионального обучения для людей с ограниченными возможностями Шахринавского района» на общую сумму 8,923 долларов США.

В тот же день г-н Посол посетил Центр социальной поддержки пенсионеров и людей с ограниченными возможностями г. Душанбе и вместе с г-жой Мухаббат ЗАРИПОВОЙ, директором Центра торжественно отметили успешное окончание «Проекта по восстановлению здания и предоставлению оборудования для Центра социальной поддержки пенсионеров и людей с ограниченными возможностями г. Душанбе» на общую сумму 23,000 долларов США.

Церемония завершения «Проекта по строительству ирригационной ситемы в селе «Баравн» джамоата «Водхуд» Ванджского района» состоялась 3 октября с участием председателя Ванджского района с участием г-жи Давлатбиби РАДЖАБОВОЙ. Грант в размере 82,973 долларов США был предоставлен местному правительству Ванджского района для установки двух насосных станций и ирригационных резервуаров. С завершением проекта ожидается прирост сельскохозяйственной производительности в данном районе.

4 октября г-н Хаджиме КИТАОКА принял участие в церемонии окончания ««Проекта по восстановлению ирригационного канала в джамоате имени Додихудоева Рушанского района». В рамках проекта был усовершенствован ирригационный канал, что в итоге позволило устранить проблему с нехваткой поливной воды и увеличить продуктивность сельскохозяйственного производства в селе Дерзуд джамоата Додихудоева. На церемонии присутствовали председатель Рушанского района, г-н Ходжаназар ИМОМНАЗАР, глава Ассоциации водопользователей, а также местные фермеры и жители. Общая сумма проекта составила 82,958 долларов США.

Следующая церемония успешного завершения «Проекта по строительству медицинской клиники и начальной школы №24 в селе «Колхозобод» джамоата «Сучон» Шугнанского района» состоялась с участием председателя Шугнанского района г-на Азиза ГИЁЗОДА, сотрудников клиники, школы, а также большого числа местных жителей. Для реализации этих проектов было выделено 89,001 долларов США, что позволило обеспечить более безопасные и лучшие условия образовательной среды и системы здравоохранения для населения в этого района.

В тот же день состоялась церемония завершения «Проекта по укреплению прибрежных горных склонов и улучшению ирригационной системы в 5 сёлах Рошткалинского района» при участии г-на Зафара Кувватбекова, странового директора организации Фокус Гуманитарная Помощь (ФОКУС) в Таджикистане наряду с представителями местных общин. Проект был реализован на общую сумму 74,067 долларов США.

Церемония сдачи «Проекта по строительству нового здания региональной больницы джамоата «Кизил-рабат», Мургабского района была проведена 5 октября. В рамках данного проекта было успешно построено новое здание для региональной больницы в селе Тохтамиш, в котором будут предоставляться гигиеничные и комфортные условия для пациентов и сотрудников. На этом мероприятии приняли участие г-н Мирзабай ДЖОШБАЕВ, председатель Мургабского района, а также персонал учреждения и жители джамоата.

Также 6 октября г-н Акиюки ЦУЦУИ, начальник отдела экономического сотрудничества Посольства Японии в Республике Таджикистан, и г-жа Дилбар ДЖУРАЕВА, заместитель директора отдела образования Хукумата района имени Сино г. Душанбе приняли участие в церемонии окончания «Проекта по восстановлению здания для начальных классов школы №95 в районе Сино г. Душанбе», на общую сумму 91,981 долларов США.

На церемониях завершения проектов наряду с г-ном КИТАОКА, г-ном ЦУЦУИ председателями районов приняли участие многие местные жители, включая тех, кто непосредственно внес свой вклад в успешное осуществление проектов. Посол КИТАОКА сердечно поздравил всех с успешным завершением проектов и выразил надежду, что данные проекты не только позволят сохранить благоприятные условия для местных жителей в регионе, но также помогут решению проблем для широких слоев населения в различных сферах.

Правительство Японии и впредь намерено вместе с народом Таджикистана продолжить оказывать свою поддержку для создания лучшего общества для всех людей.

Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности являются частью Официальной Программы Правительства Японии по развитию. Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности предоставляются, преимущественно, местным властям, образовательным и медицинским учреждениям и международным НПО в развивающихся странах. Начиная с 1996 года, в рамках безвозмездной помощи проектов гуманитарной безопасности для широких слоев населения, Правительство Японии поддержало 380 гуманитарных проекта на общую сумму 30,7 миллионов долларов США, направленных на развитие в Республике Таджикистан.

Для получения более подробной информации об Официальной Программе Правительства Японии по развитию можно обратиться на сайт www.mofa.go.jp/policy/oda .Для более подробной информации о проектах безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности свяжитесь по адресу embjpn@db.mofa.go.jp