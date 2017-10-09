Дети главы Чечни Рамзана Кадырова вновь вышли на ринг, они участвовали в показательных боях, заявил спикер парламент Чечни. Они выиграли во всех поединках, в двух из них одержали победу техническим нокаутом, сообщает РБК.

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Детские бои хотят запретить

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал трансляцию финала чемпионата России по боксу из Грозного, перед началом боев участников чемпионата на ринг вышли дети главы Чечни Рамзана Кадырова. 

В боях поучаствовали девятилетний Адам, 10-летний Эли и 11-летний Ахмад. Они, по словам главы парламента Чечни Магомеда Даудова, одержали «уверенные победы в показательных боях».

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Так, Ахмад техническим нокаутом досрочно победил Тамирлана Мерова в весовой категории до 42 кг. Эли победил соперника Ахменда Шердиева в весовой категории до 32 кг со счетом 5:0, а Адам техническим нокаутом одержал победу над Исламом Гусейновым.

Все оппоненты детей Кадырова — их ровесники из Кабардино-Балкарии.

Видео в своем Instagram опубликовал и сам Даудов.

В октябре 2016 года дети Кадырова также участвовали в показательных боях, но в рамках турнира по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016.

Их участие в боях тогда раскритиковал президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко и глава Международной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн.

По словам Емельяненко, поединки были заявлены как показательные, хотя являлись реальными боями. Кадыров в ответ заявлял, что Емельяненко не имеет права давать такие оценки, так как руководит любительским спортом. Минспорт в итоге пришел к выводу, что участие детей в смешанных боевых единоборствах противоречит их правилам.

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После критики со стороны Емельяненко сторонники Кадырова начали оставлять нелестные комментарии в Instagram спортсмена. Кадыров впоследствии призывал своих сторонников удалить публикации, «затрагивающие честь и достоинство» Емельяненко.

11 октября произошло нападение на дочь Емельяненко, она была госпитализирована. Кадыров называл это «провокационными действиями, явно преследующими цель разжигания межнациональной розни», и призвал судить виновных и за это.