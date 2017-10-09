Дети главы Чечни Рамзана Кадырова вновь вышли на ринг, они участвовали в показательных боях, заявил спикер парламент Чечни. Они выиграли во всех поединках, в двух из них одержали победу техническим нокаутом, сообщает РБК.

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал трансляцию финала чемпионата России по боксу из Грозного, перед началом боев участников чемпионата на ринг вышли дети главы Чечни Рамзана Кадырова.

В боях поучаствовали девятилетний Адам, 10-летний Эли и 11-летний Ахмад. Они, по словам главы парламента Чечни Магомеда Даудова, одержали «уверенные победы в показательных боях».

Так, Ахмад техническим нокаутом досрочно победил Тамирлана Мерова в весовой категории до 42 кг. Эли победил соперника Ахменда Шердиева в весовой категории до 32 кг со счетом 5:0, а Адам техническим нокаутом одержал победу над Исламом Гусейновым.

Все оппоненты детей Кадырова — их ровесники из Кабардино-Балкарии.



Видео в своем Instagram опубликовал и сам Даудов.

В октябре 2016 года дети Кадырова также участвовали в показательных боях, но в рамках турнира по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016.

Их участие в боях тогда раскритиковал президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко и глава Международной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн.

По словам Емельяненко, поединки были заявлены как показательные, хотя являлись реальными боями. Кадыров в ответ заявлял, что Емельяненко не имеет права давать такие оценки, так как руководит любительским спортом. Минспорт в итоге пришел к выводу, что участие детей в смешанных боевых единоборствах противоречит их правилам.

После критики со стороны Емельяненко сторонники Кадырова начали оставлять нелестные комментарии в Instagram спортсмена. Кадыров впоследствии призывал своих сторонников удалить публикации, «затрагивающие честь и достоинство» Емельяненко.



11 октября произошло нападение на дочь Емельяненко, она была госпитализирована. Кадыров называл это «провокационными действиями, явно преследующими цель разжигания межнациональной розни», и призвал судить виновных и за это.