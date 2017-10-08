Люди возвращаются с джанозы, которая прошла в городском парке Дангары

Сегодня на родине президента в Дангаре состоялись джаноза и похороны старшего брата Эмомали Рахмона - Нуриддина Рахмона.

Брат президента скончался 7 октября от сердечной недостаточности в возрасте 67 лет.

Эмомали Рахмон сам нес гроб с телом брата к месту прочтения молитвы по покойному. Джаноза прошла в городском парке Дангары, который находится на той же улице, где стоит и дом покойного Ходжи Нуриддина.

На церемонии прощания брата главы государства присутствовали практически все члены правительства, руководители различных блоков страны и представители местной власти.

Нуриддин Рахмон был похоронен на кладбище Хазрати Мавлоно Тоджиддин, здесь ранее нашли свое успокоение и другие близкие родственники президента.

Никакого прощального митинга не было, похороны, как рассказали источники "АП", прошли скромно.

Журналистов на церемонию прощания не пустили.

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Нуриддин Рахмон родился в Дангаринском районе Хатлонской области и долгие годы работал механизатором. В последнее время он руководил дехканским хозяйством «Рахмонджон».

Правительство республики выразило соболезнования лидеру страны Эмомали Рахмону в связи с кончиной его брата.