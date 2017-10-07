ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ОКТЯБРЯ

Международный день почты.

1963 - Открылся первый съезд хирургов Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ОКТЯБРЯ

1942 года – родился писатель Искандар Хамрокулов

1947 -2009 года – родился экс-руководитель информационной службы ИА «Азия-Плюс» Бахром Маннонов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -2+3, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла, по востоку ГБАО ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 20-22 тепла.