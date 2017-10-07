В Душанбе состоялась церемония передачи таджикской стороне новых пассажирских такси. Китайские автомобили марки JAC S3, собранные в Казахстане, поэтапно заменят устаревший таксопарк столицы и её окрестностей.

Сегодня, 7 октября на территории столичного автовокзала состоялось торжественное мероприятие, посвященное официальной передаче 55 единиц пассажирских такси китайской марки JAC S3, собранные в Казахстане, таджикской стороне.

На мероприятии приняли участие руководители Минтранса республики, Посольства Казахстана в РТ, а также представители ЗАО «Холдинг Азия Групп Таджикистан» и столичной мэрии.

- После реконструкции столичный автовокзал превратился в один из самых современных и красивых терминалов в Центральной Азии, - сказал в своем выступлении министр транспорта республики Худоёр Худоёрзода. – И конечно же, стремление компании «Холдинг групп Таджикистан» улучшить развитие пассажирского транспорта, инфраструктуру этой отрасли, не может не радовать. Мы также благодарны казахской стороне за их готовность к сотрудничеству в реализации этих проектов.

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Посол Казахстана в РТ Нурлан Сейтимов отметил, что Казахстан в последние годы уверенно входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Таджикистана.

- В январе-августе 2017 года объем товарооборота между Казахстаном и РТ составил 525,1 млн. долларов США, что выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 29,7 процентов. И нынешнее соглашение о сотрудничестве – еще один важный шаг в деле укрепления наших дружественных взаимоотношений, партнёрства, - отметил Нурлан Сейтимов.

Напомним, в апреле нынешнего года компания Allur Group при содействии экспортной страховой компании Kazakh Export и посольства Казахстана в Таджикистане, подписала соглашение с «Холдингом Азия Групп Таджикистан», в рамках которого в Душанбе до конца 2018 года будут поставлены автомобили казахстанского производства, предназначенные для обновления таксомоторного парка столицы Таджикистана.

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Как отметил помощник генерального директора холдинга «Азия групп Таджикистан» Сангин Раджабов, всего в рамках проекта Таджикистану будет поставлено 2 тыс. автомобилей – по 1 тысячи машин марки JAC и столько же «Peugeot». Общая сумма договора - 24 млн. долларов США. Все автомобили, поставляемые в Душанбе, произведены на мощностях костанайского завода «Сарыарка Авто Пром».

- Предпочтение было отдано кроссоверам JAC S3 казахской сборки за счет высокой проходимости, ценовой доступности и сравнительно невысокого расхода топлива. Мы признательны казахской стороне, так как руководство предприятия продало нам машины по специальной, низкой расценке. В самом предприятии эти автомобили нам продали за 10 тысяч 500 долларов, а с учетом доставки и растаможки каждая машина обошлась в 13 тысяч 800 долларов США, - рассказал Раджабов.

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По словам замдиректора компании «Холдинг Азия Групп Таджикистан» Султона Камолова, новыми авто казахской сборки поэтапно заменят устаревший таксопарк столицы и её окрестностей.

- Мы уже выбрали водителей на эти такси по согласованию с руководством города на основании конкурса. Причем, заключив договор, водители смогут приобрести эти автомобили, оплатив их стоимость по ходу работы, в течении трех лет. – сообщил замдиректора компании.

В настоящее время компания «Азия-Экспресс» имеет в своем распоряжении 100 легковых автомобилей-такси марки КИА и «Тойота», которые будут обслуживать душанбинцев до 2020 года, после чего будут выставлены на продажу.